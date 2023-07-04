Помер легендарний чемпіон світу з футболу на прізвисько "Залізна нога" [ Редагувати ]
Прес-служба клубу з Бремена повідомила про смерть легендарного захисника "Вердера" та збірної Німеччини, Хорста-Дітера Хьоттгеса, якому 80 років. Футболіст, який був володарем всіх нагород чемпіонатів світу ("срібло" у 1966 році, "бронза" у 1970 році та "золото" у 1974 році), пішов із життя.
Спортсмен помер ще 22 червня, але про його смерть оголосили недавно.
Ми втратили одного з найбільших гравців "Вердера" всіх часів і одного з найкращих футболістів, які будь-коли були в Німеччині, - повідомляється в некролозі "Вердера".
Der SV #Werder Bremen trauert um seinen Ehrenspielführer Horst Dieter #Höttges. 🖤— SV Werder Bremen (@werderbremen) July 3, 2023
Der Weltmeister von 1974 und Europameister von 1972 ist am 22. Juni im Alter von 79 Jahren verstorben.
Ein Nachruf auf einen der größten Werderaner aller Zeiten 👉 https://t.co/AJAVW7LgxP pic.twitter.com/x3OCAVmK8j
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