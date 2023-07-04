Прес-служба клубу з Бремена повідомила про смерть легендарного захисника "Вердера" та збірної Німеччини, Хорста-Дітера Хьоттгеса, якому 80 років. Футболіст, який був володарем всіх нагород чемпіонатів світу ("срібло" у 1966 році, "бронза" у 1970 році та "золото" у 1974 році), пішов із життя.

Спортсмен помер ще 22 червня, але про його смерть оголосили недавно.

Ми втратили одного з найбільших гравців "Вердера" всіх часів і одного з найкращих футболістів, які будь-коли були в Німеччині, - повідомляється в некролозі "Вердера".