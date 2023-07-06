На Говерлі блискавка вбила двох людей (фото) [ Редагувати ]
На горі Говерла через влучання блискавки загинули двоє людей - дівчинка та чоловік. Про це повідомляє ДСНС.
6 липня о 14:53 до Служби порятунку надійшло повідомлення від медичних працівників про те, що на горі Говерла, а саме на синьому маршруті, в результаті влучання блискавки постраждало троє людей, з них дівчинка орієнтовно 11 років.
До місця події одразу направили гірських рятувальників пошуково-рятувальних відділень міста Яремче та смт Ворохта.
На місці події рятувальники знайшли мертвих дівчинку та чоловіка. Жінку в шоковому стані інші туристи супроводили до поста Заросляк і передали медикам.
Загиблих рятувальники транспортують до поста Заросляк.
Рятувальники нагадують правила безпеки у разі грози у горах:
- не ховайтеся серед дерев, краще сховатись у якомусь заглибленні;
- якщо вас двоє чи більше – не скупчуйтесь разом, а ховайтеся поодинці;
- бігти до сховища слід повільно і злегка схилившись, а не у весь зріст – розряди контактують із вищими точками, якою і може бути голова людини;
- негайно треба позбутись речей, які є при вас: ножі, браслети, навіть годинників – покладіть все у захищене місце подалі від себе;
- не лягайте на землю, бо тим самим збільшуєте площу ураження розрядом, сядьте, злегка нахиливши голову, аби вона не була вище предметів довкола вас;
- під час грози ніколи не торкайтеся металевих споруд і залізних електроопор, опор мостів, дротяних огорож і подібних об’єктів з металу;
- бажано не ховатися під високими деревами;
- не користуйтеся мобільними телефонами;
- завжди уточнюйте прогноз погоди та слідкуйте за штормовими повідомленнями.
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