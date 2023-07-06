На горі Говерла через влучання блискавки загинули двоє людей - дівчинка та чоловік. Про це повідомляє ДСНС.

6 липня о 14:53 до Служби порятунку надійшло повідомлення від медичних працівників про те, що на горі Говерла, а саме на синьому маршруті, в результаті влучання блискавки постраждало троє людей, з них дівчинка орієнтовно 11 років.

До місця події одразу направили гірських рятувальників пошуково-рятувальних відділень міста Яремче та смт Ворохта.

На місці події рятувальники знайшли мертвих дівчинку та чоловіка. Жінку в шоковому стані інші туристи супроводили до поста Заросляк і передали медикам.

Загиблих рятувальники транспортують до поста Заросляк.

Рятувальники нагадують правила безпеки у разі грози у горах: