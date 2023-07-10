За останню добу, сили оборони України здійснили успішну операцію та ліквідували 440 російських окупантів. Це ще одна важлива перемога в ході повномасштабного вторгнення російської федерації. Загалом, з початку конфлікту, рф зазнала значних втрат, втративши близько 234 480 військовослужбовців.

Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.07.23 орієнтовно склали: