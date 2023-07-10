Втрати росії: Генштаб оновив дані [ Редагувати ]
За останню добу, сили оборони України здійснили успішну операцію та ліквідували 440 російських окупантів. Це ще одна важлива перемога в ході повномасштабного вторгнення російської федерації. Загалом, з початку конфлікту, рф зазнала значних втрат, втративши близько 234 480 військовослужбовців.
Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 234480 (+440) осіб ліквідовано;
- танків - 4085 (+7) од.;
- бойових броньованих машин - 7966 (+2) од.;
- артилерійських систем - 4371 (+5) од.;
- РСЗВ - 668 од.;
- засоби ППО - 414 (+1) од.;
- літаків - 315 од.;
- вертольотів - 309 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3686 (+1) од.;
- крилаті ракети - 1271 од.;
- кораблі/катери - 18 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6937 (+8) од.;
- спеціальна техніка - 632 (+4) од.;
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