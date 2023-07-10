Атака на Миколаїв "Іскандером": які наслідки [ Редагувати ]
Окупанти вночі на понеділок, 10 липня, вдарили ракетами по Миколаєву. Про це повідомляється у Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
Ворог застосував балістичну ракету "Іскандер-М".
Вночі, 10 липня, близько 01:00, місто зазнало ракетної атаки. Ворог застосував балістику.
За даними Кіма, удар було завдано по об'єкту інфраструктури, імовірно, ракетою "Іскандер-М".
Детальна інформація уточнюється.
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