Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг анонсував збільшення армії Північноатлантичного Альянсу. За його словами, до сил військово-політичного блоку приєднається 300 тисяч бійців швидкого реагування. Про це пише la Repubblica.

Він зауважив, що така армія зможе дати відсіч тероризму.

Союзники затвердили найбільш усеосяжні плани оборони з часів закінчення "холодної війни". Вони покликані протистояти двом основним загрозам, з якими ми стикаємося: росії та тероризму. Відповідно до наших нових планів, НАТО прагне мати 300 000 військовослужбовців у стані високої готовності, включно зі значною авіацією та військово-морськими силами.

Він додав, що серед пріоритетів Альянсу - збільшення військового виробництва.