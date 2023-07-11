Генсек НАТО анонсував збільшення армії Альянсу [ Редагувати ]
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг анонсував збільшення армії Північноатлантичного Альянсу. За його словами, до сил військово-політичного блоку приєднається 300 тисяч бійців швидкого реагування. Про це пише la Repubblica.
Він зауважив, що така армія зможе дати відсіч тероризму.
Союзники затвердили найбільш усеосяжні плани оборони з часів закінчення "холодної війни". Вони покликані протистояти двом основним загрозам, з якими ми стикаємося: росії та тероризму. Відповідно до наших нових планів, НАТО прагне мати 300 000 військовослужбовців у стані високої готовності, включно зі значною авіацією та військово-морськими силами.
Він додав, що серед пріоритетів Альянсу - збільшення військового виробництва.
Сильне стримування та оборона вимагають міцної промислової основи. Тому лідери затвердили нову дорожню карту оборонного виробництва. Це прискорить спільні закупівлі, підвищить сумісність, а також створить інвестиції та виробничі потужності. Для цього нам потрібно більше інвестувати в оборону.
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