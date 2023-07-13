Дорофєєва та Кацурін одружилися (фото, відео) [ Редагувати ]
Надя Дорофєєва, відома співачка, та її обранець Міша Кацурін оголосили про своє одруження. Співачка опублікувала святкові світлини у своєму Instagram.
Ця новина вразила мережу, оскільки раніше зіркова пара заперечувала будь-які чутки щодо їхніх намірів офіційно зареєструвати свої стосунки.
Подейкують, Кацурін та Дорофєєва таємно одружилися. Не знаємо, правда це чи ні, але фотки такі в телефонах у нас є, - написали Дорофєєва та Кацурін.
Пара вже поділилася першими фото та відео зі свого весілля. Надя Дорофєєва вразила усіх своїм образом. Вона вибрала напівпрозору довгу сукню кольору айворі з мереживним декольте. Щоб доповнити своє весільне вбрання, співачка вибрала фату. Щодо зачіски, Дорофєєва обрала максимально простий варіант, не вдаючись до складних укладок.
Міша Кацурін, обранець співачки, який є ресторатором, вибрав чорний костюм для церемонії. Він підкреслив свій образ нотками бунтарства, вдягнувши прості кеди та кепку.
На фотографіях Надя Дорофєєва та Міша Кацурін мають щасливий вигляд. Вони посміхалися та демонстрували свої обручки.
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