Чергова повітряна атака ворога. Вночі росія вдарила дронами та ракетами. Силам ППО вдалося знищити дві ракети "Іскандер" та 20 ударних безпілотників. Найбільше "Шахедів" направили на Київ.

Протиповітряній обороні вдалось знищити усі цілі. Втім, уламки пошкодили будинки у декількох районах Києва. Внаслідок удару госпіталізовано дві особи. Усі деталі - в репортажі Руслана Смєщука.

Один зі столичних житлових комплексів. Сюди вдарили уламки збитого російського "Шахеда". Ці кадри - з нагрудних камер поліції. Перші хвилини після прильоту. Полісмени евакуюють мешканців і шукають поранених.

- Без паніки, виходим на вулицю... Як ти? Шок? Критичних поранених нема тут - йдемо до критичного - він в квартирі.

Медики та поліцейські надають пораненим допомогу. Двох людей, у важкому стані, евакуюють. Їх травмувало уламками дрона.

Цієї 505-ї ночі великого протистояння росіяни вкотре атакували Київ "шахедами". Для ефективності - заходили з різних напрямків, аби якомога сильніше перевантажити ППО. Але не вдалося. Сили протиповітряної оборони один за одним знищували дрони. Втім уламки впали щонайменше в чотирьох районах столиці. Як наслідок - зруйноване житло, понівечені автівки.

Тимур, місцевий житель:

Пролетал "шахед", началась стрельба - мы с женой вышли в коридор. А потом стрельба - и сильный взрыв.

Галина, місцева жителька:

Не подумала даже что по нам попало. Гдето-там светилось, горело. А потом муж посмотрел в окно - и увидел как отсвечивают искры и потом вопли, крики, пожарные.

Власники знищеної квартири вже навіть показали як їх оселя виглядала до прильоту.

Загалом, в результаті цього нальоту російських дронів на столицю постраждало щонайменше чотири людини. Двох з них ушпиталили - ще двом надали допомогу на місці.