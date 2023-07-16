У США закінчуються власні запаси боєприпасів, оскільки Вашингтон надає військову допомогу Україні.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Адміністрація президента Джо Байдена після вступу на посаду виявила, що загальні запаси боєприпасів 155, які є стандартними боєприпасами НАТО, використовуваними для артилерійських пострілів, були відносно низькими", - сказав він.

За словами Саллівана, адміністрація також дізналася, що для поповнення запасів до прийнятного рівня знадобляться роки, а не місяці - непросте завдання для країни, що доповнює війну в Україні.

"Президент Байден наказав своєму Пентагону швидко працювати над розширенням можливостей США з виробництва всіх боєприпасів, які можуть знадобитися нам у будь-який конфлікт і в будь-який час. Місяць за місяцем ми нарощуємо наші можливості з постачання боєприпасів", - заявив він.