У США закінчуються власні запаси боєприпасів - Салліван [ Редагувати ]
У США закінчуються власні запаси боєприпасів, оскільки Вашингтон надає військову допомогу Україні.
Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
"Адміністрація президента Джо Байдена після вступу на посаду виявила, що загальні запаси боєприпасів 155, які є стандартними боєприпасами НАТО, використовуваними для артилерійських пострілів, були відносно низькими", - сказав він.
За словами Саллівана, адміністрація також дізналася, що для поповнення запасів до прийнятного рівня знадобляться роки, а не місяці - непросте завдання для країни, що доповнює війну в Україні.
"Президент Байден наказав своєму Пентагону швидко працювати над розширенням можливостей США з виробництва всіх боєприпасів, які можуть знадобитися нам у будь-який конфлікт і в будь-який час. Місяць за місяцем ми нарощуємо наші можливості з постачання боєприпасів", - заявив він.
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