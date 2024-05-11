Євробачення-2024: де дивитись онлайн-трансляцію фіналу [ Редагувати ]
Фінал "Євробачення-2024" розпочнеться о 22:00 за київським часом в суботу, 11 травня. Подія відбувається у Мальме, Швеція.
Де дивитися наживо
Ексклюзивним транслятором пісенного конкурсу "Євробачення" в Україні є Суспільне Мовлення:
- сайт і телеканал Суспільне Культура;
- сайт Суспільне Євробачення.
Також на Youtube-каналі "Євробачення Україна" фінал коментуватимуть незмінний голос конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак.
За пів години до показу фіналу, о 21:30, на телеканалі Суспільне Культура розпочнеться трансляція програми "Передшоу. Пісенний конкурс Євробачення-2024".
Гостями третього випуску стануть:
- Іван Клименко - музичний продюсер та автор хітів Teresa & Maria і Stefania;
- Оксана Скибінська - голова делегації України на "Євробаченні";
- Віталій Дроздов - музичний експерт, член журі нацвідбору на "Євробачення-2020".
Українські виконавці alyona alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria виступлять у першій половині грандфіналу під номером 2.
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