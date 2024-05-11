Другий півфінал Євробачення 2024: коли і де дивитися, список учасників і як голосувати

Перший півфінал Євробачення 2024 закінчився 7 травня у Швеції. На ньому виступили представниці України Alyona Alyona і Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria"