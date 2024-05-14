"Ситуація на межі": Буданов прокоментував загострення обстановки на фронті [ Редагувати ]
Наразі на фронті ситуація стає критичною. Українські сили зможуть укріпити свої позиції та стабілізувати фронт протягом наступних кількох днів, заявив голова ГУР МО Кирило Буданов у своєму інтерв'ю The New York Times.
Ситуація на межі. Щогодини вона наближається до критичної, - заявив Буданов по відеозв'язку з бункера в Харкові.
Зауважується, що оцінка ситуації Буданова узгоджується з думками інших українських офіцерів, які останніми днями стверджували, що військові перспективи країни погіршуються.
Це пов'язують з критичною нестачею боєприпасів та з чисельністю особового складу військ. Особливо це стає актуальним на тлі багатомісячного очікування пакету допомоги на суму 60,8 мільярдів доларів зі США, зброя з якого тільки почала надходити до України.
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