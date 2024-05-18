У Києві відбувся благодійний баскетбольний матч [ Редагувати ]
І пограли, і коштів назбирали на потреби армії. У Києві відбувся благодійний баскетбольний матч. Участь брали і наші захисники, і медійно відомі гості. Хто саме - розповість Анатолій Журавльов.
Команди, які сьогодні гратимуть, складаються з представників шоубізнесу, ветеранів та чинних військовослужбовців.
Євген, ветеран російсько-української війни:
Коли я дізнався взагалі про цей івент, я зрозумів, що маю тут бути. Велика кількість ветеранів повинна знати, що є подібні заходи, на яких можна прийти просто розвантажитися фізично, емоційно, морально. Окрім того, тут ще можна знайти нових друзів.
А ще - зібрати кошти на потреби українських захисників. Цього разу - для бійців третьої окремої штурмової бригади.
Микола Волохов, військовослужбовець Збройних сил України:
Збирають на 20 дронів - це 400 тисяч гривень. 20 дронів - це один день бою в тих умовах, які зараз відбуваються на Харківщині. Тому донатьте, і донатьте більше, ніж 400 тисяч гривень, тому що один день бою - це нічого.
Гра стартує, збір - також. Попри те, що матчів без суперницького азарту не буває, сьогодні атмосфера на паркеті дружня.
Іван Люлєнов, учасник благодійного матчу:
Та ми, напевно, не виграємо! Але в нас Марк, може, є шанс! Команда суперників не робила розминку, а ми робили! Вже перевага є!
Артем Дамницький, учасник благодійного матчу:
Коли сказали, яка потреба збору, які збираються люди - ми відгукнулися всією командою, всіма "Ветеранами космічних військ". Хоч баскетбол не є нашим профільним видом спорту - Вєня у нас більше баскетболіст, ми з Кураном початково футболісти, але на таку авантюру чому б не піти, заради розваги глядачів і заради донатів, ми завжди відкриті на такі пропозиції.
Такі матчі важливі для наших захисників і з погляду реабілітації, зазначають посадовці.
Наталія Калмикова, заступник міністра оборони України:
Повернення до цивільного життя через спорт - це один з найкращих інструментів. Підтримка ветеранського спорту, підтримка ветеранів у будь-якому вигляді - це обов'язок кожної людини в країні, тому що вони воюють за нас.
Тож у планах організаторів - продовжувати такі ініціативи, щоб підтримувати ветеранів і військових морально та матеріально.
Ігор Ласточкін, учасник благодійного матчу:
Можна, звісно, збирати кошти, заробляючи там на підприємствах, бізнесі, але якщо є можливість і таким чином зібрати, то чому б ні?
Руслана Величко, в.о. виконавчого директора Українського ветеранського фонду:
Збираючи оці кошти, ви просто зберігаєте своє життя. Ви вкладаєте не в армію, ви вкладаєте в себе - у своє здоров'я і у своє життя.
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