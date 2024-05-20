Україна офіційно оголосила про участь в Олімпіаді в Парижі [ Редагувати ]
Україна візьме участь у літніх Олімпійських іграх 2024 року, які пройдуть у Парижі.
Про це повідомив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.
Матвій Бідний разом з президентом Національного олімпійського комітету України Вадимом Гутцайтом провели неформальну зустріч з українськими та іноземними журналістами, де оголосили про участь України в Олімпіаді. Гасло України на Іграх: "The Will to Win".
Цього разу для України Олімпіада - це насамперед великий екран до світу. Ми маємо нагадати, що Україна є, бореться і здатна перемагати. Сам факт, що в Парижі виступають під українським прапором, є великим проявом сили волі, - заявив Бідний.
Міністр нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення росії загинуло понад 450 українських спортсменів, включаючи чемпіонів світу.
Російські окупанти знищили або пошкодили понад 500 спортивних об'єктів, серед яких 15 баз олімпійської підготовки. Незважаючи на це, українські спортсмени продовжують тренуватися і боротися за олімпійські ліцензії.
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