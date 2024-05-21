У вівторок, 21 травня, у Києві протягом усього дня застосовуватимуться графіки відключення світла. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА).

В адміністрації зазначили, що це відбувається в столиці за рішенням "Укренерго".

За вказівкою Укренерго сьогодні, 21 травня у Києві весь день з 00:00 до 24:00 застосовуватимуться графіки знеструмлень.

Чиновник також нагадав, що обмеження споживання електроенергії є необхідним заходом для збереження стабільності енергосистеми. В цьому контексті він закликав жителів столиці економити світло.