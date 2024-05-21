У Києві весь день будуть відключення світла [ Редагувати ]
У вівторок, 21 травня, у Києві протягом усього дня застосовуватимуться графіки відключення світла. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА).
В адміністрації зазначили, що це відбувається в столиці за рішенням "Укренерго".
За вказівкою Укренерго сьогодні, 21 травня у Києві весь день з 00:00 до 24:00 застосовуватимуться графіки знеструмлень.
Чиновник також нагадав, що обмеження споживання електроенергії є необхідним заходом для збереження стабільності енергосистеми. В цьому контексті він закликав жителів столиці економити світло.
Будь ласка, ще раз прошу усіх економити електроенергію! Кожен вимкнений електроприлад - це вагомий внесок в стабільність та відновлення нашої енергосистеми!
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