Вони вступили до лав Збройних сил України за власним бажанням, аби якнайшвидше здолати російське військо на полі бою! Бійці Сил територіальної оборони розпочали тактичні заняття із ведення бою. Як здобувають навички - бачив Михайло Манилюк.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Колючі дроти. Бар'єри. Вибухи гранат, стрільба та вогонь. Це смуга перешкод, яка максимально нагадує реальний бій. Тут над головами військовослужбовців літають дрони, які скидають умовні снаряди!

Крізь димову завісу, під звуки вибухів, хлопці та дівчата в амуніції та з автоматами в руках біжать уперед!

Олександр, інструктор 150-го навчального центру командування Сил ТрО, військовослужбовець ЗСУ:

Як для першого разу - це дуже чудово. Зараз іде боротьба з висотою. Через три тижні - це ще буде максимум екшна.

Позивний "Більбо", інструктор 150-го навчального центру командування сил ТрО, військовослужбовець ЗСУ:

Це дуже корисна вправа і її проходять усі види бойового забезпечення. Під час бою долати різні перешкоди, стежити за побратимом і справа, і зліва. Плюс морально-психологічний тиск, який створюють інструкторсько-викладацький склад. Також засоби імітації задіяні під час самого тренування. Це все допомагає пережити, відчути.

Для новобранців сьогодні перший день випробувань. Бійці кажуть: важко і страшно. Особливо, коли поруч пролітає ФПВ-дрон.

Сергій, військовослужбовець ЗСУ:

Ми не звикли до усіх цих пострілів, криків і співпраці між своїми побратимами. Але, я думаю, що ми до цього дійдемо, і в нас все буде злагоджено і добре.

Діана, військовослужбовиця ЗСУ:

Буде ще страшніше, для того ми тут, щоб нас навчили, і наші інструктора показали нам все, що вони вміють, і щоб ми досягали їхнього рівня.

Серед головних правил бою - максимальна увага та постійний контроль периметра. Треба дивитися на всі триста шістдесят градусів. Адже збоку може вибухнути боєприпас, спереду й позаду сидіти ворожий снайпер чи кулеметник. Та ще й над головою висітиме безпілотник. Завдання військовослужбовців - пройти цю пекельну дистанцію!

Позивний "Черкаси", інструктор 150-го навчального центру командування сил ТРО, військовослужбовець ЗСУ:

Щоб вони зрозуміли, що потрібно допомагати один одному в цій війні. Допомагати на полі бою. Вміти використовувати всі ці навички, які зараз надають інструктори, і з гордістю повернутися додому живими й здоровими. Обов'язково має бути командна робота, без цього ніяк на полі бою не вижити, тому що ти дивишся за своїм побратимом. Твій побратим дивиться за тобою.

Військовослужбовець з позивним "Більбо" неодноразово виконував бойові завдання на фронті. Каже: такий вишкіл неабияк допомагає під час штурму ворожих позицій. Важливо бути й фізично, і психологічно загартованими.

Позивний "Більбо", інструктор 150-го навчального центру командування сил ТрО, військовослужбовець ЗСУ:

Завдання в зоні бойових дій бувають абсолютно різні, і ми стараємося комплексно підготувати до всіх. Програма затверджена Міністерством оборони й містить базову загальну підготовку всіх індивідуальних навичок солдат. В незалежності від того, в який підрозділ за призначенням вони потраплять. Ми їх готуємо, як виконувати завдання з розвідки, наступу, атаки, оборони, штурму і так далі.

Підготовка новобранців триватиме близько місяця. Далі - вони роз'їдуться по військових частинах.

Позивний "Черкаси", інструктор 150-го навчального центру командування сил ТрО, військовослужбовець ЗСУ:

Саме ця підготовка робить цих людей більш військовими, більш справжніми військовими. Так дійсно, вони будуть всі інші навички отримувати в більшій частині на полі бою, але для того, щоб вони могли правильно все це виконати, вчасно. Ці заняття мають бути.

Андрій, інструктор 150-го навчального центру командування сил ТрО, військовослужбовець ЗСУ:

Ми не багато очікуємо від людей, в яких це тільки один із перших тижнів їх навчання. Їх чекає ще багато тактичних занять, і в кінці їх знову чекає смуга. Тобто смугу вони проходять двічі, щоб побачити, як вони змінилися. Бо також важлива частина психологічної готовності - це відчуття спроможності. Дати солдату відчуття, що я спроможний битися.

Воїни, з якими нам вдалося сьогодні поспілкуватися, вступили до лав Збройних сил України за власним бажанням. Адже, мають мету - якнайшвидше звільнити українську територію від російських окупантів.