Втрати рф: Генштаб оновив дані [ Редагувати ]
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook
Втрати росії у війні в Україні на ранок четверга, 21 вересня, склали 490 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 274 470 військових. Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу ЗСУ.
ЗСУ знищили 41 артсистему, 15 ББМ та 29 дронів.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 274470 (+490) осіб ліквідовано,
- танків - 4638 (+3) од.,
- бойових броньованих машин - 8883 (+15) од.,
- артилерійських систем - 6137 (+41) од.,
- РСЗВ - 781 (+2) од.,
- засоби ППО - 528 (+2) од.,
- літаків - 315 од.,
- вертольотів - 316 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4850 (+29) од.,
- крилаті ракети - 1479 од.,
- кораблі/катери - 20 од.,
- підводні човни - 1 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 8670 (+37) од.,
- спеціальна техніка - 911 (+5) од.
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