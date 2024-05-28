Один долар, вкладений в реабілітацію пораненого бійця, повертає шість доларів в економіку держави. Таку арифметику наводять у Міністерстві у справах ветеранів України. Посадовці шукають шляхи, як повернути до активного соціального та економічного життя тих, хто ще вчора захищав державу.

Тож, які варіанти? Як забезпечити якісну реабілітацію на всіх рівнях, і головне, де взяти гроші? Ніна Коломієць вивчала питання.

Благодійна ветеранська майстерня - так Андрій Несмачний називає своє невеличке крафтове виробництво в Ірпені. 2019-го, коли воїн демобілізувався після служби в АТО, вирішив разом з товаришем відкрити справу для душі - виробництво браслетів. Бізнес потроху розвивався до початку повномасштабної війни.

Андрій Несмачний, підприємець, військовослужбовець ЗСУ:

Винайняли більше приміщення, і вже так взяли такий непоганий розмах, росли в асортименті, але почалося вторгнення, з першого дня ми мобілізувалися до лав ЗСУ. Майстерня була зруйнована, вона там розташовувалася в Ірпіні, в районі ірпінських Липок, де була найбільша точка руйнацій.

Захищаючи батьківщину на Херсонщині, Андрій дістав поранення. Повернувся додому на реабілітацію - і вирішив відновити виробництво. Вже в новій майстерні працює 14 робітників. Усі чинні військовослужбовці.

Андрій Несмачний підприємець, військовослужбовець ЗСУ:

Знайшли приміщення, доклали трошки грошей, почали розвиватися. Дізнався про грантовий проєкт, про грантову програму "Варто" від українського ветеранського фонду, ми вирішили взяти в цьому участь. Це 2 700 000. Ми закупили за ці кошти промислового обладнання.

В Україні налічують понад мільйон ветеранів, звітують у профільному Міністерстві. І ця кількість лише зростатиме. Посадовці шукають шляхи, як допомогти нашим захисникам повернутися до цивільного життя та посилити - тепер уже економічний фронт.

Олександр Порхун, т. в. о. Міністра у справах ветеранів України:

Завдання сьогоднішньої команди Міністерства ветеранів - це створення умов відходу від пільгоорієнтованості, а створення умов до переходу і надання інструментів розвитку, тому що, на нашу думку, коли ветеран, ветеранка не зупиняється, а постійно рухається, розвивається, створює належні умови, створює ветеранське підприємництво, іде на роботу в державний сектор органи місцевого самоврядування - це економічна незалежність, тобто заробіток коштів, розвиток сім'ї, оплата податків.

Руслан Іллічов, Генеральний директор Федерації роботодавців України:

Є взагалі дуже нестандартні рішення, наприклад, тисячі компаній сьогодні працюють для оборонного сектора, є компанії - 100%, а дуже багато хто певні компоненти роблять чи розробки, і ми коли почали навколо цих військових розробок гуртувати ветеранів на виробництво, то із професійного з якісного погляду воно набагато краще стало працювати.

Втім, перш ніж ветеран почне працювати, йому потрібна якісна реабілітація. Це на собі відчув Владислав Курисько. Боєць дістав важке поранення у Кліщіївці на Донеччині. Лікарі спочатку казали, якщо ходитимеш, це буде диво.

Владислав Курисько, ветеран російсько-української війни:

Це було внаслідок мінно-вибухової травми, був пошкоджений з 2 по 6 хребці, шийний відділ. Була повна паралізація. Прогнози були не дуже гарними, в кращому випадку вважалося, що це буде інвалідний візок.

Втім лікарі змогли поставити чоловіка на ноги.

Владислав Курисько, ветеран російсько-української війни:

Це ще мова була не тільки у вигляді фізичної реабілітації, як фізкультури, це був довгий шлях на особливих гаджетах, засобах комп'ютеризований, спеціальна програма, підібрана саме під мій випадок травмування. Хотілось би сказати всім хлопцям, хто стикається з важкими травмами, які б не були прогнози, що б вони не чули, що випадок складний, невирішальний, треба постійно займатися. Не треба опускати руки.

Матвій Бідний, т. в. о. Міністра молоді та спорту України:

Вже цього року у нас запущено проєкт адаптивних клубів, сьогодні їх 21 по всій Україні, з 1 червня буде 30, ми працюємо активно з нашими амбасадорами, з тренерами інструкторами, які в регіонах вже самі почали таку роботу, і сьогодні заняття з плавання, з боротьби й інших ігрових видів спорту в наших регіонах. Ми підтримуємо такі клуби, робимо все для того, щоб їх було найпростіше створювати, працюємо над грантовими програмами.

Під час саміту "Шлях ветерана від військової служби до цивільного життя" очільники Мінветеранів і Мінмолодьспорту підписали кілька меморандумів. Один - з польськими партнерами - мають намір разом проводити реабілітацію і протезування наших захисників. Інший - з великими роботодавцями - щоб забезпечити всіх працездатних ветеранів робочими місцями.