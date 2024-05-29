Тим, кому ще не виповнилося 25 років, також потрібно оновлювати свої дані, оскільки це мають зробити ті, хто вже досягнув повноліття.

Про це йдеться на сайті, присвяченому рекрутингу та пошуку вакансій у військах, де також можна ознайомитися з відповідями на запитання, зокрема щодо мобілізації та оновлення даних.

Так, у розділі запитань - відповідей стосовно того, чи потрібно оновлювати дані тим, кому немає 25 років, зазначається, що це потрібно робити, якщо особі виповнилося 18 років.

Раніше ми писали про те, хто має право вручати повістку.