В "Резерв+" зняли з безпідставного "розшуку" більше 700 тисяч українців [ Редагувати ]
Більше 700 тисяч військовозобов'язаних були зняті з безпідставного "розшуку". Це питання допоміг вирішити "Резерв+". Про це повідомляється в Facebook заступниці міністра оборони Катерину Черногоренко.
Як відзначає Черногоренко, для того, щоб побачити оновлений статус необхідно авторизуватись у застосунку повторно.
Чому військовозобов'язані отримували статус "в розшуку"
За словами заступниці міністра оборони, якщо людина порушувала правила військового обліку, тоді ж територіальний центр комплектування звертався до Національної поліції. Втім, кількість таких звернень становила близько 25%.
Згідно з законодавством такий "розшук" мав свої терміни. Адже до 19 травня адміністративне стягнення могло бути накладене не пізніше двох місяців з дня порушення правил військового обліку. Зараз цей термін - 3 місяці з дня виявлення, але не пізніше одного року з дня вчинення.
Черногоренко зауважила, що статус "в розшуку" отримали багато військовослужбовців, чиї дані не були оцифровані своєчасно.
Якщо ж вас зняли з "розшуку", до ТЦК звертатись не потрібно.
Раніше ми писали про те, хто має право вручати повістку.
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