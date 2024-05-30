Щасливі попри біль: історія дітей з багатодітної родини [ Редагувати ]
Діти війни. Які змогли спочатку вижити в ній, а потім від неї втекти. Від тривог, вибухів та постійних російських обстрілів. Та найбільш болюче - це втрата рідних та близьких. Пережити це дітям допомагають небайдужі. Офіційно їх називають прийомними батьками, але у цій родині - татом і мамою. Щасливі усмішки дітей, попри біль і сльози, у сюжеті нашої журналістки з Хмельниччини.
Батьки-вихователі Наталія і Віктор, семеро дітей і чотири собаки. Ця велика родина на початку великої війни виїхала з Херсонщини. Щоби не потрапити в окупацію.
Наталія Шунда, мати-вихователька:
Захопили ж наше Високопілля були. Хотя ми були 30 кілометрів від нього. Вони дуже обстрілювали 9 кілометрів і до нас ракети летіли. Було дуже страшно за дітей. Якби ми там вдвох жили, ми б не виїхали. Ніколи. Ми вранці причепили табличку "діти", зібралися. Нічого не брали. Ото в чому були. Куди їдемо? Ну, не знаємо куди їдемо.
Дорога привела на Хмельниччину. Тут почали все з нуля. Самотужки облаштували будинок, семеро дітей пішли до школи. Мама Наталя каже: у всіх її названих синів і доньок непрості долі. Наймолодший у родину прийшов уже на Хмельниччині.
Назар, вихованець:
- Мене звати Назар, мені 8 років. Мій брат на війні. - Як звати братика? - Артем. - А скільки йому років? - 21.
Артем під час відпустки навідував Назарчика і чи не вперше побачив його щасливим.
Наталія Шунда, мати-вихователька:
Мені відео показував. Як приїжджав до нього в притулок, що він завжди плакав. А у нас тут він вибіг, усміхався так. І брат каже: я в шоці. Які дві різниці. Він слухняний такий. Вранці іде, обіймає мене і каже: щасливенько тобі. Я кажу: тобі щасливо.
Про дітей пані Наталія може розповідати багато. Єдине, не хоче згадувати їхнє важке минуле. Адже у багатьох немає батьків, а рідні сестри й брати невідомо де. Ось, приміром, брати Данило, Руслан і Максим мріють знайти свою сестру.
Данило, вихованець:
Аліно, знайдись, будь ласка. Ми тебе чекаємо в Хмельницькій області.
Наталія Шунда, мати-вихователька:
Вони всі різні. Такий тонкосльозий Максим. Руся, той вчиться не хоче. Він розбирає все. Павуків ловить, приносить в хату, хлопцям кидає в ліжко. Мені кажуть: архітектором буде. Бо він з паличок щось вистругує. Но він дуже добрий.
Руслан, давай будеш мені читати.
П'ятнадцятирічна Альона і її молодша сестра Тетянка у родині вже шість років. Їхня мати померла і дівчатка називають Віктора і Наталію татом і мамою.
Альона, вихованка:
Мама хороша, добра, розумна. Вона всігда допомагає з уроками. Коли контрольну писати. Папа теж добрий. Він помагає теж все. Справлять все може. Да, добре все. Живеться тут нормально.
- Скільки дорівнює? - Десять. - Пиши.
Тетянка навчається у четвертому класі і найбільше полюбляє математику. А ось хлопці - футбол. Сім'я виборола першість у змаганнях прийомних родин в області. Переможний гол забив старший - Дмитро. Він уже 11 років у названій сім'ї. Про рідних батьків згадує із жалем.
Дмитро, вихованець:
Мама, бувало, пила. Пила, била мене. Дедушку так само била з бабушкою. Тікав я дуже далеко від будівлі своєї. Це у нас була Кочубєєвка. Я за км 20 від хати уходив.
Дмитро нині активно займається спортом і мріє вступити до ліцею із посиленою фізично-військовою підготовкою.
З пневматичної гвинтівки зайняв 2 місце, це 1 місце в футболі зайняли.
Коли знімали наш сюжет, батько-Віктор поїхав у справах, але всі діти з гордістю про нього розповідали.
Наталія Шунда, мати-вихователька:
Він добрий, він все може. Все. Від слова все. Він і шити може. В нас машинка. Я не шию. Він може і штани пошити, може плаття пошити. Він справляє, він машини справляє, все він робить сам. Ремонти. Все.
Батьки виховали вже 17 дітей. З них двох біологічних. Мають онуків та правнуків. Дочка та 23-річний онук нині захищають країну на передовій. Батьки мріють, щоб після перемоги вся родина, а це майже пів сотні дорослих та дітей, зібралися за одним столом у рідній хаті.
Наталія Шунда, мати-вихователька:
- До дому є куди їхати? - Поки що є. І щоб всі зібралися. Разом.
Нещодавно Наталії і Віктору розповіли про трьох малюків, які втратили батьків, і вони планують узяти їх в родину. Кажуть: чужих дітей не буває.
по темі
Люди не чекають офіційної евакуації, а самостійно їдуть до західних областей. Чи готова Львівщина їх зустріти й чи вистачить усім прихистків - з'ясовувала Христина Гашенко
Триває евакуація людей похилого віку з тимчасово окупованих територій. Людей везуть на Хмельниччину та селять у старовинному маєтку. Там створені всі умови для комфортного проживання. Докладніше - в сюжеті.
В рамках програми, проводять змагання зі стрільби серед бійців та ветеранів. Це один з методів повернути учасників бойових дій до цивільного життя і, головне, зібрати ветеранів разом. Більше знає Олена Мендалюк.
Найпопулярнішими містами для тестування за кордоном стали Берлін, Прага та Варшава. Як минув випускний іспит для українських школярів у столиці Польщі - бачили наші кореспонденти.
65 родин полеглих воїнів нагородили відзнаками "Почесний громадянин міста Хмельницький". Історії тих, хто зі зброєю в руках захищав батьківщину, і назавжди залишаться у пам'яті хмельничан - далі в сюжеті.