Як втриматися на плаву українським компаніям та як залучити інвестиції в країну під час війни? Відповіді на ці питання шукали учасники першої щорічної конференції Forbes Ukraine "Гроші для Перемоги", яка сьогодні пройшла в Києві. Там працювала наша знімальна група.

Будувати країну під час шторму - завдання, яке зараз стоїть і перед державними підприємствами, і перед представниками українського бізнесу. Наша економіка надто залежна від зовнішніх фінансових вливань, констатують у профільному міністерстві. А тому роблять ставку на те, щоб вітчизняні виробництва були максимально привабливими для інвесторів.

Олексій Соболев, заступник міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації:

Нам дуже важливо, щоб Україна виробляла більше, є розрив між імпортом і експортом, і нам потрібно зменшувати оцей розрив для того, щоб була макроекономічна стабільність. Значить, що можливо виробляти з того, що імпортується в Україні, потрібно виробляти в Україні, ми готові у цьому допомагати. Загалом програм таких на 40-45 млрд грн в бюджеті закладено цього року, під брендом "Зроблено в Україні".

В Україні вже є приклади великих підприємств, яким навіть під час війни вдається працювати без дотацій.

Ігор Смілянський, генеральний директор АТ "Укрпошта":

Я це закріпив в законі, що Укрпошта не буде отримувати дотацій. 2 пошти - це пошта Німеччини й Укрпошта. Всього 2 пошти в Європі не отримують дотацій. Ти маєш бути адаптивним - нема людей в селі, ти маєш перевести на пересувне відділення, ти маєш дати листоноші мотобайк, аби перекривати більший обсяг людей. Це вже питання до менеджменту: як така велика країна як Україна буде ефективно покриватися послугами.

Є і такі підприємства, які за останній рік не лише змогли зберегти фінансову стабільність, а й показали відчутне зростання.

Олексій Чернишов, голова правління НАК "Нафтогаз України":

Сьогодні, відверто кажучи, група Нафтогаз є найбільшим інвестором у цій державі, і, напевно, об'єм інвестицій Групи Нафтогаз в один рік - він більший, ніж 10 років продажів Фонду держмайна України, а має бути навпаки.

У НАК "Нафтогаз України" звітують: цьогорічний опалювальний сезон компанія провела шляхом власного видобутку - взагалі відмовившись від імпорту. Попри повномасштабну війну, за рік вдалося відкрити рекордну кількість нових газових свердловин і показати стабільний ріст у прибутках.

Олексій Чернишов, голова правління НАК "Нафтогаз України":

Абсолютно всі підприємства, ключові підприємства групи Нафтогаз покращили, значно покращили свої фінансові показники і показники операційної діяльності. Насправді ми змінили відмінний показник, тобто мінус 80 млрд грн 2022 року на плюс 23 млрд грн за результатами 2023 року. У частині додаткової сплати податків до державного бюджету України, хотів би нагадати, що за 2023 рік ця сума склала більше ніж 90 млрд грн, в цьому році група Нафтогаз сплатить понад 100 млрд грн.

У компанії переконані: не варто чекати закінчення війни задля розвитку та нарощування видобутку газу і нафти. А тому вже зараз працюють над тим, щоб зробити більш стійкою і галузь енергетики, і всю економіку України.