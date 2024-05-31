Національне антикорупційне бюро затримало на хабарі у пів мільйона гривень заступника голови Рівненської облради. Про це повідомляє НАБУ.

За даними слідства, наприкінці 2021 року приватний підприємець на електронному аукціоні придбав непрацюючий дитячий санаторій, який колись перебував у комунальній власності.

Заступник голови обласної ради, дізнавшись, що покупець також хоче отримати у власність матеріальні цінності санаторію та землю під ним, пообіцяв сприяння. Йшлося про списання майна та ухвалення депутатами Рівненської обласної ради рішення про продаж ділянки площею 5,4 га.

За такі "послуги" посадовець у 2022-2023 рр. отримав від підприємця неправомірну вигоду на загальну суму майже пів мільйона гривень.

Заступнику голови Рівненської обласної ради повідомили про підозру в одержанні від приватного підприємця неправомірної вигоди за "допомогу" з земельним та майновим питаннями.

Дії посадовця кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 та ч. 4 ст. 368 КК України.

НАБУ не називає імені чиновника, але за даними ЗМІ, йдеться про Сергія Свисталюка - члена Радикальної партії Олега Ляшка, від якої він був обраний депутатом Рівненської облради.

Посаду заступника голови облради Свисталюк обіймає з 9 вересня 2022 року. У Facecook він написав:

"Деякі ЗМІ поширюють інформацію, яка шкодить мені особисто, друзям, родичам насамперед, однопартійцям та колегам! Коментарі з часом!".

Сергій Свисталюк