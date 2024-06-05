Кабмін виділив фермерам грошову допомогу на худобу та землю [ Редагувати ]
Уряд ухвалив рішення про надання грантової підтримки малим агровиробникам. Про це повідомляє Урядовий портал.
Кабінет Міністрів України прийняв на засіданні розпорядження № 495-р "Питання спрямування коштів, залучених від Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку, Міністерству аграрної політики та продовольства" було прийнято на черговому засіданні. Документ підготовило Мінагрополітики.
грарії, які мають у власності чи користуванні до 120 га; утримують до 100 корів або до 500 маточного поголів’я кіз або овець, можуть отримати таку підтримку:
- 4000 грн на один гектар оброблюваних угідь;
- 7 000 грн на одну корову всіх напрямів продуктивності;
- 2000 грн на одну голову кіз або овець.
Заявки на отримання допомоги прийматимуться через Державний аграрний реєстр.
Про початок прийому заявок буде повідомлено на сайті Мінагрополітики. Орієнтовно реєстрація розпочнеться в кінці червня.
Крім того, збільшено статутний капітал Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Це суттєво знизить ризики для банків при кредитуванні і стимулюватиме банки співпрацювати з малими та середніми сільгоспвиробниками.
Під час весняної польової кампанії в Україні засіяли майже 12 млн га. Прогноз врожаю на цей сезон - 76 млн тонн, для порівняння в 2023 році зібрали 82 млн тонн.
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