Газ в Україні подорожчав після зниження цін протягом півроку [ Редагувати ]
Фактична ціна реалізації газу в Україні у травні 2024 року зросла на 12,0% до 12 460 гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ.
Таким чином газ подорожчав після зниження ціни протягом шести місяців поспіль. Газ коштує дорожче, ніж у травні минулого року (11164 гривень).
по темі
Щоб продовжити отримувати виплати українським пенсіонерам варто пройти ідентифікацію в Пенсійному фонді. Попри те, що термін ідентифікації завершився ще 31 березня, багато пенсіонерів досі так і не пройшли необхідну процедуру
З 24 червня з доступної електроенергії в Україні будуть віднімати обсяг електроенергії, яка необхідна критичній інфраструктурі
Українські захисники за добу ліквідували ще 1190 російських окупантів, таким чином загальні втрати армії ворога в особовому складі з початку широкомасштабного вторгення зросли до близько 519 750 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 1 літак, 10 танків та 51 артсистему противника
У Києві в Шевченківському районі стався вибух гранати біля багатоповерхівки. Внаслідок інциденту поранення отримала жінка
Станом на ранок понеділка, 10 червня, росія вивела у Чорне та Азовське моря кораблі, що здатні нести ракети "Калібр"