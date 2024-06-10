Фактична ціна реалізації газу в Україні у травні 2024 року зросла на 12,0% до 12 460 гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ.

Таким чином газ подорожчав після зниження ціни протягом шести місяців поспіль. Газ коштує дорожче, ніж у травні минулого року (11164 гривень).