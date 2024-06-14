У Львові члени чотирьох злочинних угруповань займалися звідництвом і сутенерством. Поліцейські провели більше 70 санкціонованих обшуків та оголосили підозри 24-м фігурантам. Про це повідомила Нацполіція.

За даними слідства, у Львові діяли чотири злочинних угруповання. Нелегальний бізнес злочинної організації очолив місцевий житель, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.





Він залучив 17 спільників, які створили розгалужену мережу надання інтимних послуг.

Члени злочинної організації налагодили безперервне функціонування мережі борделей з 10-ти інтимних салонів-квар тир на території всієї Львівської області. Для їхньої безперебійної роботи зловмисники створили кол-центр, який рекламував надання інтимних послуг та оформляв замовлення.

Вартість послуги становила від 4000 грн за годину, повідомив Офіс генрокурора.

Квартири, в яких інтимні послуги надавали понад пів сотні жінок, головним чином були розташовані в центральних районах міста. Для розширення діяльності злочинної мережі на "роботу" запрошували молодих дівчат віком від 18 до 25 років.

Серед учасників злочинної організації був адвокат. Його роль полягала у спробах вирішення проблемних питань з держустановами, зокрема і в правоохоронних органах. За наявними даними, він надавав аналогічні послуги ще трьом злочинним угрупуванням, причетним до секс-бізнесу.

Загальний щомісячний обіг коштів злочинної спільноти сягав понад 16 мільйонів гривень.

За фізичної підтримки відділу швидкого реагування ДВБ, бійців поліції особливого призначення та ТОР Департаменту патрульної поліції правоохоронці провели у фігурантів більше 70 одночасних санкціонованих обшуків у кількох областях.

Під час яких виявили і вилучили гроші, зокрема: близько 1,4 млн гривень, понад 660 тисяч доларів, майже 400 тисяч євро та іншу валюту, мобільні телефони, банківські картки, золоті прикраси, вогнепальну зброю та авто.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора поліцейські затримали 21-го учасника формувань в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі ГСУ вручили підозри 24-ти фігурантам.

В залежності від скоєних злочинів, спільникам оголошені підозри за:

ч. 1 та ч. 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 2 ст. 302 (Створення або утримання місць розпусти і звідництво);

ч. 3 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією);

ч. 4 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Трьом лідерам злочинної організації суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави.