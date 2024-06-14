КМДА відкладає постачання 2,5 тис. дронів на передову: майже місяць не підписують договір з постачальником [ Редагувати ]
Наприкінці квітня Департамент муніціпальної безпеки КМДА оголосив тендер на суму більше 400 мільйонів гривень на постачання дронів нашим захисникам.
В тендері взяло участь декілька постачальників і навіть було визначено переможця - ТОВ "УМО УКРАЇНА", але досі відповідний Департамент не підписує договір. Це сильно відстрочує постачання вкрай важливих дронів на передову, зазначають журналісти.
Всього пропозиції були отримані від 4 фірм: ТОВ "КОНКОРД-22", ТОВ "УМО УКРАЇНА", ТОВ "МАКЕЛСАН СЕРВІС" и ТОВ "КАЛЬХЕОН". В результаті переможцем було визнано ТОВ "УМО УКРАЇНА", яке має поставити КМДА 1550 квадрокоптерів DJI Mavic ЗТ та 950 квадрокоптерів DJI Mavic ЗЕ на загальну суму 391 мільойн гривень.
Цікаво, що в результаті договір на постачання підписано лише постачальником, але ще досі не підписано КМДА. При цьому що граничний строк підписання договору сторонами сплив 7 червня. Цікаво, що по ремонту доріг на Печерську, КМДА підписало договір день в день з публікацією результатів тендеру.
Ситуація з затягуванням підписання договору на 2,5 тисячі вкрай важливих дронів однозначно негативно позначається на обороноздатності.
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