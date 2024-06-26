У Києві помер американський дипломат: що відомо [ Редагувати ]
У київському готелі Hilton 25 червня було знайдено тіло представника американського посольства в Україні.
Згідно з повідомленням співрозмовників "Української правди" в правоохоронних органах, слідів насильства не виявлено.
Ми можемо підтвердити смерть державного службовця США, який підпорядкувався керівнику місії у посольстві в Києві. Державний департамент висловлює глибокі співчуття родині та близьким нашого колеги. Подальші коментарі ми не можемо надати з міркувань конфіденційності, – зазначили у посольстві США.
За даними джерел УП, слідів насильства виявлено не було, смерть настала внаслідок природніх причин.
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