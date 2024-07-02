Убивство казахського опозиціонера Садикова: правоохоронці готують зміну підозри зловмисникам [ Редагувати ]
Правоохоронці готують зміну підозри двом громадянам Казахстану, яким інкримінують убивство казахського журналіста та опозиціонера Айдоса Садикова.
Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.
Раніше зловмисникам повідомили про підозру в замаху на вбивство, а тепер їх звинуватять в умисному вбивстві, вчиненому на замовлення та за попередньою змовою групою осіб — п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Нападникам загрожує від 10 до 15 років ув’язнення або ж довічне позбавлення волі.
Нагадаємо, у ніч проти 2 липня в одній зі столичних лікарень помер казахстанський опозиційний журналіст та блогер Айдос Садиков. Тривалий час він перебував у реанімації після замаху, скоєного на нього 18 червня в Києві.
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