У середу, 10 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що додаткові системи Patriot, ситуація на полі бою та реалізація результатів Саміту миру – головні теми зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Про це він повідомив на своїй сторінці в Telegram.

Поінформував про ситуацію на полі бою, зокрема на Харківському напрямку, на сході нашої країни та про терор у повітряному просторі. Обговорили стратегії боротьби з носіями російських керованих авіабомб та розвідувальними дронами.

"Заява щодо постачання додаткових систем Patriot є важливою, і ми вдячні Німеччині та партнерам за такий крок. Дякуємо Німеччині за незмінну підтримку", - сказав президент.

Раніше Зеленський назвав пріоритетне для України питання на саміті НАТО.