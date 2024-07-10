Зеленський зустрівся з Шольцем: про що говорили [ Редагувати ]
У середу, 10 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що додаткові системи Patriot, ситуація на полі бою та реалізація результатів Саміту миру – головні теми зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Про це він повідомив на своїй сторінці в Telegram.
Поінформував про ситуацію на полі бою, зокрема на Харківському напрямку, на сході нашої країни та про терор у повітряному просторі. Обговорили стратегії боротьби з носіями російських керованих авіабомб та розвідувальними дронами.
"Заява щодо постачання додаткових систем Patriot є важливою, і ми вдячні Німеччині та партнерам за такий крок. Дякуємо Німеччині за незмінну підтримку", - сказав президент.
Раніше Зеленський назвав пріоритетне для України питання на саміті НАТО.
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