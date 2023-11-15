За останні кілька років аудиторія онлайн-кінотеатрів та музичних стрімінгових сервісів зросла в кілька разів. Насамперед цьому сприяли спочатку коронавірусні обмеження, а потім повномасштабна війна, через які споживання розважального контенту стало чи не єдиною розвагою. Крім того, поступово зростають продажі смарт-телевізорів, де за замовчуванням встановлено такі сервіси. Аналітики інформаційного порталу Codes зазначають, що вибір підписки найчастіше роблять за такими критеріями як якість та розмаїття контенту, а також наявність промокоду на знижку.

ТОП-5 найпопулярніших стримінгових сервісів в Україні

Онлайн-кінотеатр — це не тільки заміна звичайному кінотеатру, а й величезний каталог зі всілякими фільмами, серіалами, документалками, шоу. Все частіше українці відмовляються від звичного піратського контенту та віддають перевагу споживанню якісного легального.

Аналіз статистики пошуку та активації промокодів на порталі Codes в даній категорії послуг демонструє, що найпопулярнішими платформами у 2023 році є наступні:

Megogo — платформа налічує понад 5000 художніх фільмів та серіалів, понад 1500 мультфільмів, близько 45000 телевізійних шоу, концертів та музичних роликів, а також понад 200 телевізійних каналів, показує ексклюзивні онлайн-концерти та інше. У 2023 році українці найчастіше активували саме від Мегого промокод.

Netflix — найпопулярніший у світі стримінговий сервіс потокового відео, контент якого можна дивитися на смартфоні, планшеті, Smart TV, ноутбуці. В Codes зазначають, що найчастіше українці обирають стандартну підписку за 7,49 євро на місяць з роздільною здатністю відео 1080p.

Sweet TV — українська стримінгова платформа з великим вибором фільмів, серіалів, телебачення, навчальних курсів. Українці обирають сервіс через безкоштовний пробний період, знижки для нових клієнтів, а також можливість безкоштовно переглядати деякий контент.

Київстар ТБ. Ще один сервіс, підписку на який здебільшого оформляють, активуючи різноманітні промокоди, як від Київстару, так і від його партнерів.

YouTube — соціальна мережа та відеохостинг, який поєднує функції онлайн-кінотеатру та платформи для спілкування з однодумцями. Кількість українських користувачів, які купують тут платні послуги, зокрема, підписку YouTube Premium, у 2023 році зросла вдвічі.

Музичні стримінгові сервіси також нарощують популярність. Українці все частіше готові платити за подібний контент, оскільки з’являється розуміння, як працює цей ринок для авторів та виконавців. Найпопулярніші музичні стримінгові сервіси на сьогодні — Apple Music, Spotify та YouTube Music.

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