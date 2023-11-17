Втрати рф: Генштаб оновив дані [ Редагувати ]
Протягом останньої доби, 16 листопада, українські військові успішно ліквідували 1140 російських терористів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення росії на територію України ворог втратив близько 316 760 осіб особового складу.
Цю інформацію оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.11.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 316 760 (+1140) осіб ліквідовано;
- танків - 5415 (+27) од.;
- бойових броньованих машин - 10132 (+11) од.;
- артилерійських систем - 7712 (+29) од.;
- РСЗВ - 895 (+3) од.;
- засоби ППО - 585 (+0) од.;
- літаків - 323 (+0) од.;
- гелікоптерів - 324 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5709 (+20) од.;
- крилаті ракети - 1563 (+0) од.;
- кораблі/катери - 22 (+2) од.;
- підводні човни - 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 10077 (+17) од.;
- спеціальна техніка - 1086 (+2) од.
Нагадаємо, що станом на ранок 16 листопада загальні втрати російських окупантів склали 315 620 осіб. Протягом останньої доби українські війська здійснили успішні операції, у результаті чого було ліквідовано ще 1130 ворожих бойовиків.
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