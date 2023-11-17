Потужність чи мобільність? Це основна дилема, що постає перед користувачами, які вибирають собі нову геймерську техніку. Якщо десять років тому для серйозних ігор підходили лише стаціонарні комп’ютери, то сьогодні ноутбуки останнього покоління практично нічим не поступаються ПК. Які критерії потрібно оцінити під час вибору - розповімо далі.

Можливість апгрейду в майбутньому

Не кожен геймер може дозволити собі купувати новий комп’ютер або ноутбук, щойно на ринку з’явиться нова модель. Тож краще заздалегідь подбати про можливість апгрейду частини компонентів.

Лептоп - це повністю готовий, цілісний пристрій з:

дисплеєм;

динаміками;

клавіатурою;

тачпадом;

камерою;

батареєю.

Тому головною перевагою ПК по праву вважається легка заміна компонентів, бо змінити щось у ноутбуці набагато складніше чи взагалі неможливо. До прикладу, дискретна відеокарта зазвичай розпаяна на материнській платі. Системні ж блоки вирізняються спільною конструкцією, яку легко розібрати для апгрейду, перевірки чи обслуговування внутрішніх компонентів.

Різниця між десктопною та мобільною графікою

Різниця у продуктивності між дискретною графікою ПК і ноутбуком дійсно є. Звичайна RTX 3070 та мобільна RTX 3070 дадуть різні результати. Мобільна відеокарта має менше обчислювальних ядер, менші ліміти потужності та менші робочі частоти. Усе зроблено для того, щоб уникнути перегріву. Тестування показали, що графіка ноутбуків на третину слабша за десктопну, якщо підключений блок живлення, і на дві третини слабша в разі живлення від акумулятора.

Другий важливий нюанс - розмір монітора. Найбільша діагональ, яку пропонують ноутбуки, - 17 дюймів. Серед асортименту ж ігрових моніторів для ПК знайдуться вдвічі більші моделі. Вони можуть мати закруглені кути для повного поринання у віртуальний світ. Грати на великому екрані значно приємніше та цікавіше. Тому вимогливим геймерам краще купити комп’ютер на сайті Артлайн та вибрати собі гідний монітор з високою якістю зображення.

Комфорт для користувача

Чого в ноутбуків не відняти, так це мобільності, автономності та компактності. Можливість частого безпроблемного транспортування - основна перевага цього пристрою перед комп’ютером. Хочете грати лежачи на дивані - будь ласка. Придбайте спеціальну підставку під ноутбук та насолоджуйтеся процесом. Потрібно взяти участь у важливому командному матчі в дорозі - немає питань. Зарядіть лептоп на сто відсотків та грайте в готелі, купе потяга, кав’ярні чи парку. Головне, щоб поруч була точка підключення до Wi-Fi або мобільний інтернет.