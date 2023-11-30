Втрати рф: Генштаб оновив дані [ Редагувати ]
Станом на ранок четверга, 30 листопада, втрати росії у війні в Україні досягли 1180 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 328 760 військових.
Збройні сили України знищили 13 танків та 28 бронетранспортерів.
Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 30.11.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 328 760 (+1180) осіб ліквідовано;
- танків - 5551 (+13) од.;
- бойових броньованих машин - 10340 (+28) од.;
- артилерійських систем - 7909 (+1) од.;
- РСЗВ - 910 од.;
- засоби ППО - 600 од.;
- літаків - 323 од.;
- гелікоптерів - 324 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5954 (+10) од.;
- крилаті ракети - 1567 од.;
- кораблі/катери - 22 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 10361 (+13) од.;
- спеціальна техніка - 1124 (+3) од.
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