В Одесі пролунав вибух [ Редагувати ]
У вівторок увечері, 5 грудня, в Одесі відбувся вибух, що призвів до оголошення повітряної тривоги в області. Жителі міста спостерігали за неспокійною ситуацією.
Інформація була отримана з різних джерел, зокрема, з повідомлень Повітряних сил ЗСУ у Telegram, а також від голови Одеської обласної військової адміністрації, Олега Кіпера, також у Telegram, і від "Думської" у Telegram.
За даними "Думської", у місті вже активізована протиповітряна оборона. Однак, офіційні джерела поки не підтверджують фактів вибухів чи роботи систем протиповітряної оборони. Подробиці інциденту залишаються невідомими наразі.
Голова Одеської обласної військової адміністрації, Олег Кіпер, закликав мешканців не ігнорувати повітряну тривогу та шукати укриття до її закінчення.
Тим часом, Повітряні сили ЗСУ попереджають про можливі російські дрони-камікадзе "Шахед" на півдні. Зафіксовано їхню присутність над Чорним морем, і вони направляються у бік Южного та Коблево. Також дрони помічені в Херсонській області і рухаються в бік Миколаївської області. Ситуацію слід уважно вивчати з подальшими надходженнями інформації.
Зазначимо, що напередодні Львівську область атакували російськими безпілотниками. Постраждав об'єкт інфраструктури на території регіону.
Також у ніч на 5 грудня у Хмельницькій області сталися вибухи під час оголошення повітряної тривоги.
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