В городе Кагарлык мужчина сбежал с территории избирательного участка с бюллетенем, сообщает "Информатор".

Сообщается, что мужчина зарегистрировался и зашел в кабину для голосования. Но выйдя из нее, он не стал бросать бюллетень в урну, а резко направился к выходу. Его попытались задержать наблюдатели, но мужчина сел на велосипед и скрылся с места. По адресу проживания злоумышленника приехали полицейские.

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Двери правоохранителям открыла жена подозреваемого. Она отдала им два пустых бюллетеня, один из которых был еще с первого тура выборов. По данному факту открыли производство по части 1 статьи 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза) УК Украины. Обстоятельства и мотивы произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, как голосуют украинцы заграницей, а также первые лица страны.