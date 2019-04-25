Моторошна аварія поблизу Кропивницького. Пасажирський мікроавтобус протаранив бензовоз. Троє людей постраждали.

Біля села Шостаківка газель вилетіла на зустрічну смугу, там в'їхала у автоцистерну. Від удару бензовоз відкинуло на узбіччя, з пробоїни почався витік пального. Мікро-автобус розірвало нАвпіл. Рятувальники дістали з Газелі трьох людей, двох з них шпиталізували з травмами різного ступеню.

Щоб уникнути пожежі, надзвичайники кілька годин заливали місце аварії спеціальною сумішшю.