Під Кропивницьким пасажирський мікроавтобус протаранив бензовоз [ Редактировать ]
Моторошна аварія поблизу Кропивницького. Пасажирський мікроавтобус протаранив бензовоз. Троє людей постраждали.
Біля села Шостаківка газель вилетіла на зустрічну смугу, там в'їхала у автоцистерну. Від удару бензовоз відкинуло на узбіччя, з пробоїни почався витік пального. Мікро-автобус розірвало нАвпіл. Рятувальники дістали з Газелі трьох людей, двох з них шпиталізували з травмами різного ступеню.
Щоб уникнути пожежі, надзвичайники кілька годин заливали місце аварії спеціальною сумішшю.
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