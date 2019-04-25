Обговорили на зустрічі з бізнесом і ризики для іноземних інвестицій у найближчі 5 років. Боротьба з корупцією, призначення реформаторів на ключові посади та обмеження впливу олігархів. Таких першочергових дій очікують бізнесмени від нового президента. Нині, наголошують підприємці, інвестиційний клімат в Україні не надто привабливий.

"Хотят дождаться результатов выборов в ВР, создания коалиции и хотят увидеть кто будет назначен в правительство. - Ну вы же будете продолжать инвестировать и сейчас, не будете ждать парламентских выборов? - Ну, на самом деле мы хотим увидеть, кто будет назначен в новое правительство, это действительно важно сейчас в ожидании первых шагов нового президента", - говорить Томаш Фіала, генеральний директор української інвестиційної компанії Dragon kapital.

"Владимир Зеленский будет исполнять свои обещания. Если в этих обещаниях, я как предприниматель 22 года и бюрокат 500 дней, вижу много позитива, надеюсь, бизнес общество тоже увидит много позитива", - говорить Айварас Абромавичус, радник Володимира Зеленського.