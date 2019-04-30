Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF британец Энтони Джошуа (22 победы, 21 из них - нокаутом) узнал своего соперника на следующий бой. Им станет 29-летний американец Энди Руис-младший, который из 33 проведенных поединков на профессиональном ринге выиграл 32 (21 из них - нокаутом) и лишь в одном уступил, сообщают "Факты".

Читайте также Украинский боксер возвращается на ринг

Отмечается, что бой, как и планировалось, пройдет 1 июня в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden.

Тем временем другой американец Джаррелл Миллер, который изначально должен был стать соперником непобедимого Джошуа, но провалил допинг-тест, был дисквалифицирован Всемирной боксерской ассоциацией (WBA) на шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что Ломаченко заинтриговал заявлением, а также Денис Беринчик готовится защищать титул WBO International в легком весе.