В субботу в Украине отмечают День Европы - как день общих ценностей и общей истории всех наций континента.

Этот праздник отмечается в Украине на государственном уровне с 2003 года согласно указу президента О Дне Европы каждую третью субботу мая, а в странах Евросоюза - 9 мая. Примечательно, что Украина - единственное государство не член ЕС, в котором на государственном уровне отмечается этот праздник.

В этот день традиционно проходит много различных тематических мероприятий в Киеве и других украинских городах.

В частности, сегодня в столице в 13:00 начнется церемония открытия Дня Европы с участием руководства государства, Киева, представительства ЕС в Украине, государств-стран членов ЕС, аккредитованных в Украине.

В этом году темой праздника выбрано 1000-летие с начала правления Великого князя Киевской Руси-Украины Ярослава Мудрого. Его дочери, королевы стран Европы, будут символизировать экспозиции европейских стран на Михайловской площади.

Так, гости смогут посетить островки Северной Европы (Дания, Финляндия, Швеция, Латвия, Литва, Эстония), Западной Европы (Австрия, Бельгия, Нидерланды, Германия, Франция), Восточной и Южной Европы (Польша, Украина, Чехия, Словакия, Черногория, Венгрия, Кипр, Словения, Хорватия), Северо-Западной Европы (Великобритания). Посольства этих государств представят информацию о своих странах, на главной сцене будут выступать творческие коллективы разных стран.

Среди мероприятий, которые планируются на День Европы, - также просветительский проект Ренессанс Острожской академии в европейском контексте, который продемонстрирует неразрывность европейских гуманитарных традиций с украинскими.

Читайте также День Европы в Киеве: программа мероприятий

В парке Тараса Шевченко состоится фестиваль ГБ Фест в рамках информационной кампании Общественного бюджета 2020 года. На этом мероприятии киевлян будут информировать об инструментах взаимодействия между обществом и властью, а также представят результаты проектов, которые уже были реализованы в столице.

На Певческом поле в Печерском ландшафтном парке в этот день состоится 14-й городской конкурс среди выпускников 11-х классов Киевский вальс -2019.

Также состоится Moto Open Fest, который начнется автопробегом от Крещатика до острова Муромец. Фестиваль продолжит рок-концерт, хед-лайнером этого года станет британская рок-группа Nazareth.

На Контрактовой площади на Подоле 17 и 19 мая состоится Национально-культурный фестиваль Киев Клезмер Фест, посвященный клезмерской жанровой музыке, ее влиянию на европейские музыкальные сцены.

Поскольку День Европы в этом году проводится в День памяти жертв депортации крымскотатарского народа в 1944 году, то 12:00 на Михайловской площади состоится минута молчания.

Читайте также историю даты Дня Европы.