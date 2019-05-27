В суд попало дело о преступлении, в результате которого две злоумышленницы "заработали" около двух миллионов гривен, сообщает "Информатор ".

В ходе расследования следователи выяснили, что жертвами мошенниц стали 39 человек. Мошенницы предлагали им туристические путевки в Египет, Турцию, Кипр и Эмираты. После того, как клиенты оплачивали путевки, преступницы переставали выходить на связь.

Таким образом две преступницы завладели двумя миллионами гривен. Впрочем, им также пришлось потратиться. Для успешности своей аферы они арендовали офис в столице и обустроили его под туристическое агентство.

Сейчас же аферисткам грозит до 12 лет с конфискацией имущества. Именно такая санкция предусмотрена частью 4 статьи 190 (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Раньше сообщалось о том, что пенсионерка отдала 19 тысяч долларов на "спасение" сына. А также под Киевом два иностранца похитили мужчину и требовали выкуп.