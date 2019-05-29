Понад дві тонни старих рибальських сіток підняли екологи з дна бухти біля міста Стратоніон на півночі Греції.

Тепер, - кажуть екологи, - затока повністю очищена від пластикових неретів. Зібрані сіті очистять, відсортують і перероблять на тканину для спортивного одягу та купальників.

За словами захисників довкілля, очищення цієї бухти вкрай важливе - тут мешкає чимало рідкісних тварин. Зокрема, два види морських коників.