У Греції на морському дні збирали рибальські сітки [ Редактировать ]
Понад дві тонни старих рибальських сіток підняли екологи з дна бухти біля міста Стратоніон на півночі Греції.
Тепер, - кажуть екологи, - затока повністю очищена від пластикових неретів. Зібрані сіті очистять, відсортують і перероблять на тканину для спортивного одягу та купальників.
За словами захисників довкілля, очищення цієї бухти вкрай важливе - тут мешкає чимало рідкісних тварин. Зокрема, два види морських коників.
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