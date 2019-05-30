В Днепре перевернулось авто с ребенком в салоне (видео) [ Редактировать ]
В четверг, 30 мая, в Днепре на проспекте Мазепы, недалеко от Дунаевского, перевернулся Samsung. На место вызвали полицию, спасателей и скорую, передает "Информатор".
В машине ехала семья с ребенком и собакой.
Предварительно известно, что за рулем автомобиля находился мужчина. Во время движения он почувствовал недомогание. Водитель потерял управление, автомобиль врезался в дерево и перевернулся. Медики госпитализировали мужчину и ребенка.
Место аварии оградили конусами, образовалась небольшая тянучка. Детали будут выяснять правоохранители. Ожидается приезд эвакуатора.
Ранее сообщалось, что в Днепре таксист сбил девочку и скрылся, а также в Киеве девушка на баке протаранила авто.
по теме
В Днепре водитель сбил мужчину на переходе
Во вторник, 28 мая, в Днепре на улице Набережной Победы автомобиль Volvo сбил 29-мужчину
В Днепре грузовик протаранил легковушку, есть пострадавшие
Предварительно известно, что грузовик ехал по проспекту Богдана Хмельницкого в сторону поселка Мирного
В Днепре столкнулись BMW и Mercedes (видео)
В среду, 22 мая, в Днепре на улице Маршала Малиновского произошло ДТП
В Днепре столкнулись KIA и мотороллер, есть пострадавшие
На месте работает патруль полиции, ожидается приезд следователя
В Днепре столкнулись ВАЗ и Volkswagen, пострадал ребенок
Известно, что ВАЗ заканчивал маневр, а Volkswagen начал движение