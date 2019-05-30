В четверг, 30 мая, в Днепре на проспекте Мазепы, недалеко от Дунаевского, перевернулся Samsung. На место вызвали полицию, спасателей и скорую, передает "Информатор".

В машине ехала семья с ребенком и собакой.

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Предварительно известно, что за рулем автомобиля находился мужчина. Во время движения он почувствовал недомогание. Водитель потерял управление, автомобиль врезался в дерево и перевернулся. Медики госпитализировали мужчину и ребенка.

Место аварии оградили конусами, образовалась небольшая тянучка. Детали будут выяснять правоохранители. Ожидается приезд эвакуатора.

Ранее сообщалось, что в Днепре таксист сбил девочку и скрылся, а также в Киеве девушка на баке протаранила авто.