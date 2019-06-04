Во вторник, 4 июня, в Киеве четверо неизвестных похитили мужчину с проспекта Петра Григоренко. Заявитель сообщил что похищенный мужчина звал на помощь. По всему городу введен оперативный план "Перехват". Разыскивают черную Skoda, передает "Информатор".

Инцидент произошел около 10:25. По предварительной информации, четверо неизвестных затолкали в авто Skoda мужчину, который звал на помощь.

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Номерные знаки машины "СВ 7433 ВХ". Приметы разыскиваемых: один из них был одет в джинсы и голубую футболку, второй - в спортивный костюм серого цвета.

Ранее сообщалось, что под Киевом похитили бизнесмена.