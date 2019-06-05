У Дніпрі пара напідпитку влаштувала стрілянину з балкона багатоповерхівки. Очевидці зняли це на відео та викликали правоохоронців.

Стрільців затримали і доправили до відділку. Там відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганство.

У 46-річного чоловіка вилучили мисливську рушницю 12 калібру. Сусіди розповіли, що він - колишній військовий прокурор. У поліції цю інформацію не підтвердили, але й не спростували. На щастя, ніхто не постраждав.

За такі розваги і чоловікові, і жінці загрожує до 7 років в'язниці.