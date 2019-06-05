У Дніпрі подружжя розважалося стріляниною з балкона багатоповерхівки [ Редактировать ]
У Дніпрі пара напідпитку влаштувала стрілянину з балкона багатоповерхівки. Очевидці зняли це на відео та викликали правоохоронців.
Стрільців затримали і доправили до відділку. Там відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганство.
У 46-річного чоловіка вилучили мисливську рушницю 12 калібру. Сусіди розповіли, що він - колишній військовий прокурор. У поліції цю інформацію не підтвердили, але й не спростували. На щастя, ніхто не постраждав.
За такі розваги і чоловікові, і жінці загрожує до 7 років в'язниці.
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