Связали рабочих и грабили дом: воры обчистили особняк депутата от БПП [ Редактировать ]
В Киевской области в одном из сел Обуховского района банда неизвестных проникли в дом народного депутата Олега Недавы и совершили ограбление, передает "УНН".
Отмечается, что в момент нападения в доме находились двое работников, которых злоумышленники связали.
Известно, что злоумышленники украли ювелирные изделия, часы, золотые монеты и слитки.
Полиция начала досудебное расследование по части 3 статьи 187 УК Украины (разбой).
Ранее сообщалось, что под Одессой банда избила и ограбила пенсионеров, а также под Киевом ограбили три церкви.
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