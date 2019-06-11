Масове отруєння сталося на Львівщині. Понад 40 людей звернулися по допомогу до обласної інфекційної лікарні. Усі пацієнти, в тому числі 5 дітей, занедужали після святкувань на весіллі.

Чим отруїлися і чому?

За допомогою до медиків інфекційної лікарні львів'яни та жителі області почали звертатися уже наступного дня після святкування весілля - всі з однаковими симптомами. Попередній діагноз: гостра кишкова інфекція.

"Всі поступали з підвищенням температури тіла, в когось була блювота, в когось спостерігався частий рідкий стілець, ну і загалом, явище загальної інтоксикації", - повідомила Наталія Тімко, лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні.

Чим отруїлися весільні гості не знають. Кажуть, їли усе.

"Більше здається що м'ясне. Хтось їв одне м'ясне, хтось їв друге - може то навіть не одне, а декілька страв не добрих", - розповідає Віталій Атаманчук, пацієнт.

"Щось мусила з'їсти не добре. Думаю, салати з майонезом, щось таке", - говорить Аліна Нагорська, пацієнтка.

У приміщенні, де святкували весілля, працівники обласного лабораторного центру відібрали проби води та продуктів, з яких готували страви. Перевіряють також працівників закладу.

"На жаль, там ще одна людина не з'явилася, там 9 людей обслуговуючого персоналу, але я сподіваюся, цю людину ми теж обстежимо. Тобто, чому ми обстежуємо персонал, - бо не виключено, що хтось із них міг бути причиною розповсюдження збудника, який послужив до цього захворювання гострої кишкової інфекції", - зазначив Олег Когут, заступник директора Львівського лабораторного центру МОЗ.

На кухні ресторану, де святкували весілля, - антисанітарія, заявили після перевірки у Держпродспоживслужбі. Керівника закладу оштрафують на 22 тисячі гривень.

"Загалом, було брудно. Все обладнання, були не прибрані столи, холодильне устаткування - все просто було брудне. Це просто був ажіотаж, весілля і ніхто за цим порядком не слідкував", - наголосив Ярослав Ортинський, начальник управління Державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства України.

Поговорити із керівництвом ресторану нам не вдалося. На дверях оголошення: "Зачинено". Тим часом у поліції відкрили кримінальне провадження, за статтею "порушення санітарних правил та норм", яка передбачає позбавлення волі до 3 років.