Коло замикається. США офіційно зажадали екстрадиції засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Якою буде позиція Великої Британії? Дізнавалася Ірина Іванова, вона в Лондоні.

Це мало врешті статися. Для США Джуліан Ассанж - "ворог народу". Через скандальну публікацію таємних даних Держдепу та Пентагону. І ось, як сьогодні пише американське видання The Washington Post, міністерство юстиції надіслало Лондону офіційний запит про екстрадицію журналіста. Причому, зробило це ще минулого тижня.

У США Джуліану Ассанжу висунули звинувачення за 18 пунктами, зокрема у шпигунстві та змові з метою зламати урядовий комп'ютер. Сумарно йому "світить" 175 років ув'язнення. Однак у запиті на видачу підозрюваного можуть бути вказані лише ті злочини, які передбачає американо-британський договір про екстрадицію.

Зараз Ассанж відбуває майже річний термін ув'язнення у тюрмі. Туди його відправила британська влада за недотримання умов звільнення з-під варти. 2012 року журналістові загрожувала екстрадиція у Швецію, де його звинувачують у сексуальному домаганні. Скориставшись звільненням з-під варти, журналіст сховався у посольстві Еквадору в Лондоні.

Як відзначають працівники дипмісії, Ассанж не був зразковим постояльцем. Користувався забороненими приладами, блокував камери відеостеження, без дозволу порпався в документах дипломатів. Семирічне гостювання Ассанжа в посольстві коштувало еквадорському бюджету близько 800 тисяч доларів.

З кінця травня Ассанж перебуває у лікарняному відділенні в'язниці. Нещодавно його провідав спецдоповідач ООН з питань тортур. Він занепокоєний не так фізичним, як психологічним станом ув'язненого. Каже, сім років у стінах посольства були непростим випробуванням для хакера.

"Якщо цього чоловіка відправлять у США, то він стане частиною політизованого судового шоу, де його людські права будуть серйозно порушені", - наголошує Нільс Мельцер, спецдоповідач ООН з питань тортур.

У США навряд чи зглянуться на проблеми зі здоров'ям чи психікою хакера. За час існування інтернет-ресурсу WikiLeaks, у відкритий доступ потрапити сотні тисяч таємних документів. Окрім того, скандальний відеозапис - як американські вертольоти розстрілюють мирних жителів у Багдаді. Вашингтон вимагає розплати.

Але є одне "але". Еквадор дозволив британській владі арештувати Ассанжа за однієї умови - не передавати підозрюваного Вашингтону. Що вирішить суд у справі про екстрадицію - дізнаємося цієї п'ятниці.