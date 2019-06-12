ойових втрат у лавах армійців від початку доби немає

Зранку на сході країни проросійські бойовики сім разів порушили режим припинення вогню. Одночасно, з мінометів 120-го та 82-го калібрів, окупанти атакували наші позиції поблизу Зайцевого та Новгородського.

Під ворожими обстрілами опинились також оборонці Новолуганського. На Донецькому напрямку противник влаштував провокацїі проти захисників Водяного, Авдіївки та Старогнатівки. Бойових втрат у лавах армійців від початку доби немає.