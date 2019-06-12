Біля Зайцевого та Новгородського бойовики порушили режим тиші [ Редактировать ]
Зранку на сході країни проросійські бойовики сім разів порушили режим припинення вогню. Одночасно, з мінометів 120-го та 82-го калібрів, окупанти атакували наші позиції поблизу Зайцевого та Новгородського.
Під ворожими обстрілами опинились також оборонці Новолуганського. На Донецькому напрямку противник влаштував провокацїі проти захисників Водяного, Авдіївки та Старогнатівки. Бойових втрат у лавах армійців від початку доби немає.
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