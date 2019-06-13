Настя Каменских в красном платье поразила фанатов (фото) [ Редактировать ]
Популярная певица Настя Каменских поделилась с поклонниками новым снимком, где она позирует в ярком платье.
На снимке звезда позирует к красном платье с открытыми плечами. Каменских также продемонстрировала длинные стройные ноги.
"Настя, вы просто потрясающая!", "Красивая", "Вы просто идеал", - пишут фанаты Каменских.
Также читайте, что популярная украинская телеведущая Леся Никитюк шокировала поклонников дерзким мини. Так, звезда опубликовала снимок, где она позирует в откровенном наряде. Известно, что ведущая любит внимание и всегда публикует большое количество снимков. Совсем недавно артистка Светлана Лобода показала фото, на котором сидит на "корточках". Лобода одета в костюм с леопардовым принтом.
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