Популярная певица Настя Каменских поделилась с поклонниками новым снимком, где она позирует в ярком платье.

На снимке звезда позирует к красном платье с открытыми плечами. Каменских также продемонстрировала длинные стройные ноги.

"Настя, вы просто потрясающая!", "Красивая", "Вы просто идеал", - пишут фанаты Каменских.

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