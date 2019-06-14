Популярная британская модель Наоми Кэмпбелл шокировала фанатов новым снимком. Так, звезда поделилась в Instagram пикантным фото, где она позирует в пустыне для британского VOGUE.

На снимке манекенщица стоит полностью обнаженная спиной к объективу и ее голова повернута в сторону. Не смотря на то, что Наоми Кэмпбелл уже 49 лет, модель может похвастаться фигурой. Подписчики сразу же написали лестные комментарии: "Отличная фигура!", "Вы просто потрясающая".

Напомним, ранее сообщалось, что популярная супермодель Алессандра Амбросио, которая известна благодаря сотрудничеству с брендом Victoria's Secret, регулярно радует поклонников "горячими"фото.