Наоми Кэмпбелл в пустыне полностью обнажилась для фото [ Редактировать ]
Популярная британская модель Наоми Кэмпбелл шокировала фанатов новым снимком. Так, звезда поделилась в Instagram пикантным фото, где она позирует в пустыне для британского VOGUE.
На снимке манекенщица стоит полностью обнаженная спиной к объективу и ее голова повернута в сторону. Не смотря на то, что Наоми Кэмпбелл уже 49 лет, модель может похвастаться фигурой. Подписчики сразу же написали лестные комментарии: "Отличная фигура!", "Вы просто потрясающая".
Напомним, ранее сообщалось, что популярная супермодель Алессандра Амбросио, которая известна благодаря сотрудничеству с брендом Victoria's Secret, регулярно радует поклонников "горячими"фото.
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