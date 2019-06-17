Цього шоу Україна чекала 28 років. Легенди рок-музики Kiss вперше виступили в Києві. Не втрималися від походу на концерт і мої колеги.

Побачити і почути Kiss. Легендарні рокери вперше в історії прибули до Києва.

Літак ще лише приземлився в аеропорту, а перед НСК "Олімпійський" зібралися тисячі фанатів.

На сцені Пол Стенлі, Джин Сіммонс, Ерік Сінгер і Томмі Таєр - легенди ґлем-року. За 46 років музичної кар'єри група продала понад 100 мільйонів записів, та посіла почесне місце в "залі слави рок-н-ролу".

"Это самая лучшая группа, которая есть в мире. Я ждал, я 30 лет шел сюда - и я дошел. Я с утра проснулся и ехал 400 километров", - говорить Едуард, фанат групи Kiss.

"Найграндіозніший концерт ще з періодів - 99-го року, коли приїхала сюди Металліка. Чекаю з дитинства цю групу. Відчуття просто неперевершені - моя мрія збулася", - говорить Павло, фанат групи Kiss.

Соліст Пол Стенлі пролітає на глядачами. А далі лунає одна з найвідоміших його пісень.

Торік Kiss вирушили у своє останнє турне. За словами музикантів, цей тур найкраща можливість подякувати Kiss Army відданим фанам групи. В ексклюзивному інтервёю Джин Сіммонс і Ерік Сінгер зізналися - без своїх шанувальників не змогли б стільки проіснувати і досягти таких вершин.

"Щоразу сцена - це неймовірний драйв Але за 46 років справді чимало змінилося. Тепер, коли ми виходимо на сцену - то відчуваємо захоплення нашою аудиторією", - говорить Джин Сіммонс.

"Це велика відповідальність - виступати в цій групі. Адже таких відданих фанів, як у Kiss, немає в жодного з бендів, точно ні у кого немає", - запевняє Ерік Сінгер.

Наприкінці шоу Kiss підіймають прапор України. Величезний зал реагує оваціями. Так завершується концерт. Втім, самі Kiss ще не прощаються з Україною назавжди.

"Зараз ми проведемо одне-єдине шоу в Україні. Можливо, ми ще повернемося з концертом- але вже в інше місто. А як сказати "thank you" українською? Дякую. Гарно звучить".